Ligue 1 : Jean-Michel Larqué inquiet pour le LOSC

Jusqu’au bout. La saison 2020/2021 de Ligue 1 s’achèvera demain et personne ne peut dire à l’heure actuelle qui de Lille ou du Paris Saint-Germain sera sacré champion. Alors que Lille reste sur un inquiétant match nul face à Saint-Étienne la semaine dernière, les Dogues n’ont plus le droit à l’erreur et il faudra gagner à Angers pour être sûr de valider le titre. Pas une mince affaire pour Jean Michel Larqué, consultant pour RMC, qui pense que les joueurs de Christophe Galtier seront tétanisés par l’enjeu de la rencontre.

« Je pense qu’une bonne équipe de Lille aurait battu les Stéphanois. Ils ont été inhibés par l’enjeu de la rencontre. Je ne sais pas s’ils vont se libérer à Angers. Il y a des signes pas très positifs pour Lille. Le coup franc de Yazici que Green touche du bout des gants. Si tu as de la réussite, elle est dedans. Il y a des signes… Je trouvais que c’était un signe pas positif pour les Lillois de taper le poteau en fin de match face à Saint-Etienne », a-t-il déclaré au micro de RMC.