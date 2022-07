Nantes : les premiers mots de Moussa Sissoko

La suite après cette publicité

Moussa Sissoko s'est exprimé en conférence de presse à la Jonelière en début d'après-midi. Évoquant son long passé en Premier League, l'international français de 32 ans (71 sélections, 2 réalisations) n'a pas oublié la Ligue 1. « J'ai passé dix ans en Angleterre, c'était un rêve d'enfant. Il n'y avait pas de moment précis pour revenir en France, mais je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Nantes m'a proposé un projet intéressant ».

L'ancien joueur de Watford arrive à Nantes avec sérénité et souhaite apporter toute son expérience dans le jeu des Canaris. « De l'attente, il y en aura forcément. Mais je ne me mets pas de pression. J'ai 32 ans, j'ai vécu pas mal de choses, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas venu ici pour changer l'équipe. Elle a une structure de jeu, un coach depuis un certain temps. Je vais essayer d'apporter mes qualités au service du collectif, pour qu'on puisse voir un beau FC Nantes ». Une recrue internationale jusqu'en 2024 pour le FC Nantes qui retrouvera l'Europe la saison prochaine.