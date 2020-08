Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang évoque son avenir

Deux trophées obtenus sur les deux derniers match joués. Après la FA Cup, Arsenal a remporté ce dimanche le Community Shield en battant Liverpool (1-1, 5-4 aux tirs aux buts). Un bon moyen pour retenir Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat se termine en 2021, qui n'a pas encore prolongé avec les Gunners. Après ce nouveau trophée, où il a ouvert le score, l'attaquant gabonais s'est exprimé sur le site du club pour évoquer son avenir.

Sans être totalement rassurant, il a donné quelques motifs d'espoirs à ses supporters : « nous verrons. Nous verrons dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous remportons le trophée. Nous nous améliorons et oui, il y a encore du travail à faire mais nous sommes vraiment heureux et c'est une période vraiment excitante au club. » On comprend assez facilement qu'une future prolongation dépendra des performances collectives de l'équipe de Mikel Arteta.