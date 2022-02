Atlético de Madrid : le Cholismo est-il en train de mourir ?

La suite après cette publicité

Cinquième de Liga, l'Atlético de Madrid aura clairement du mal à défendre son titre. Relégués à 15 points du Real Madrid, les Colchoneros vont même devoir batailler pour terminer à l'une des quatre premières places afin de se qualifier en Ligue des Champions. Une situation qui peut s'expliquer par un secteur offensif défaillant où l'abondance de biens ne permet pas de trouver la bonne animation. Disposant d'éléments comme Antoine Griezmann, Luis Suarez, Angel Correa, Joao Felix et Matheus Cunha pour les deux postes offensifs, Diego Simeone semble encore tâtonner. Si les Colchoneros disposent tout de même de la troisième attaque du championnat avec 42 buts en 23 matches disputés, les joueurs offensifs ont tendance à évoluer dans les mêmes zones. D'autant plus que Thomas Lemar et Yannick Carrasco (même si ce dernier a un profil plus besogneux de par son expérience de pistons) sont souvent titulaires et ont tendance à revenir dans l'axe (surtout le premier cité ndlr). Si c'est un axe d'améliorations que doit avoir le club matelassier, le gros problème de l'Atlético de Madrid est son secteur défensif.

Dans l'entrejeu, le double pivot composé de Rodrigo De Paul et de Koke se retrouve souvent en infériorité numérique que ce soit en 3-5-2 où bien en 4-4-2. Et même s'ils se montrent performants, ils ne peuvent pas être partout. Dans le cas d'Hector Herrera et Geoffrey Kondogbia on a deux profils qui peuvent apporter du bien à l'équilibre, mais qui sont plus limités sur l'aspect créatif par rapport aux deux titulaires habituels. Tâtonnant depuis un moment sur la recherche d'un équilibre, Diego Simeone ne semble pas trouver la solution et cela semble empirer au fil des mois. C'est simple, sur les 9 derniers matches de championnat, l'Atlético de Madrid n'a gagné qu'à 3 reprises pour 1 nul et 5 défaites. Encaissant alors 19 buts sur cette période, le club de la capitale espagnole a été éliminé sans gloire en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao (2-1) et en huitième de finale de la Copa del Rey par la Real Sociedad (2-0). Une situation vraiment compliquée qui dirige la bande de Diego Simeone vers une saison blanche.

Une saison historiquement faible

Accrochant des victoires sur le fil après avoir beaucoup souffert contre Valence (3-2) et Getafe (4-3), les Colchoneros ont aussi pris une leçon au Camp Nou face au FC Barcelone (4-2). Un match qui a bien mis en avant les lacunes défensives rencontrées par Diego Simeone et sa bande. «Nous défendons extraordinairement depuis dix ans et cela ne génère pas ce qu'il fait habituellement. Il faut s'améliorer, une semaine vient pour insister sur ce type d'action. Nous avons aussi manqué de chance et d'attention. Chaque situation de but qu'ils ont eue, ils ont généré un but. Nous n'avons pas changé beaucoup de joueurs, à part Trippier, qui est parti. Ils jouent les mêmes qui l'an dernier ont répondu à un haut niveau. Giménez et Savic ont raté plusieurs matchs, mais cette fois ils ont joué et ils (le FC Barcelone ndlr) nous ont mis en quatre. Ce qui compte c'est de travailler, essayer de s'améliorer et affronter la semaine avec humilité et pousser jusqu'au bout» expliquait le technicien argentin après la défaite contre les Blaugranas.

C'est vrai que si on analyse l'arrière-garde des Matelassiers on se rend compte que José María Giménez (2013), Jan Oblak (2014) et Stefan Savic (2015) sont là depuis longtemps tout comme Sime Vrsaljko (2016), Mario Hermoso (2019), Renan Lodi (2019) et Felipe Monteiro (2019). Les seuls ajouts ont eu lieu cet hiver avec Reinildo Mandava (venu de Lille) et Daniel Wass (venu de Valence) qui ont eu peu de temps de jeu. Le premier a été plutôt intéressant tandis que le second est arrivé diminué physiquement. La stabilité n'est donc clairement pas le souci dans ces maux défensifs. Pour autant, le constat est implacable avec déjà 33 buts concédés à 15 journées de la fin, l'Atlético vit déjà son pire exercice défensif de l'ère Simeone. Arrivé en décembre 2011, il a déjà connu neuf précédents exercices complets pour ce bilan : 31 buts concédés en 2012/2013, 26 buts concédés en 2013/2014, 29 buts concédés en 2014/2015, 18 buts concédés en 2015/2016, 27 buts concédés en 2016/2017, 22 buts concédés en 2017/2018, 29 buts concédés en 2018/2019, 24 buts concédés en 2019/2020 et 25 buts concédés en 2020/2021.

Stefan Savic et José Maria Gimenez payent leurs absences, Jan Oblak en naufrage

Loin des standards habituels et même si le jeu de l'Atlético de Madrid est plus offensif depuis 2018, ce cru 2021/2022 fait tache par rapport aux préceptes imposés par le Cholismo. Entre José Maria Gimenez qui connaît des blessures récurrentes, Felipe Monteiro, Sime Vrsaljko et Renan Lodi qui sont en méforme depuis une longue période, Mario Hermoso qui a rechuté après un exercice 2020/2021 convaincant et un Marcos Llorente qui a eu aussi quelques pépins dans le couloir droit, cela offre une équipe sans véritable assurance. Stefan Savic reste le seul à maintenir un certain niveau, mais sa blessure de décembre à janvier a coïncidé avec le déclassement des Matelassiers. Avec José Maria Gimenez - quand il n'est pas blessé - ils apportent un peu plus de sérénité dans les rangs de l'Atléti, mais ils en ont par exemple pris 4 contre le FC Barcelone à leur retour de blessure. Outre cela et c'est un souci de taille, la forme catastrophique de Jan Oblak.

Le Slovène qui est un des meilleurs portiers de la planète avait sauvé les meubles l'an dernier quand les premiers soucis défensifs se faisaient ressentir. Cette fois, il est en première ligne. Vainqueur de 5 des 6 derniers Trophées Zamora (ce qui en fait le plus titré avec Víctor Valdés et Antoni Ramallets), le portier slovène est cette fois hors course et subit un exercice 2021/2022 très pénible pour lui. Réussissant uniquement 6 clean-sheets en 23 matches, il a le plus faible pourcentage d'arrêt du championnat avec 49,15% seulement. C'est donc pas surprenant également de voir l'Atlético disposer de la 12e défense de Liga (à égalité avec Elche) avec ces 33 buts concédés. Avec un joueur clef dans une telle dynamique négative, cela n'aide pas à afficher de la sérénité du côté de l'Atlético de Madrid et cela rejaillit sur toute la défense. Ce qui a toujours été la force des Colchoneros et le secteur base du Cholismo est en train de s'effriter. Diego Simeone va vite devoir trouver les solutions pour soigner l'hémorragie et cela débute dès ce mercredi avec la réception de Levante en Liga.