Le Real Madrid et David Alaba ont pris une grande décision

Le Real Madrid affronte une première lourde série cette saison. Entre les deux trêves internationales, 7 matchs (2 en Ligue des Champions et 5 en Liga) l’attendent. Cet enchaînement n’arrive pas au meilleur des moments puisqu’il y a déjà quelques soucis physiques au sein de l’effectif. Tchouaméni, Bellingham, Camavinga et Ceballos sont blessés. En défense, Ferland Mendy a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus, tandis que Militao est revenu plus tôt que prévu de la sélection brésilienne.

Plus de peur que de mal finalement pour le Français et l’Auriverde. Les deux joueurs sont annoncés titulaires ce soir lors du déplacement du côté d’Anoeta pour affronter la Real Sociedad (21h). Il a été craint que seul Rüdiger soit disponible comme défenseur central de métier. Car dans le même temps, le retour de David Alaba est chaque semaine un peu plus retardé. Victime d’une rupture des ligaments croisés le 17 décembre dernier contre Villarreal, l’Autrichien met bien plus de temps que prévu à revenir à la compétition.

Le retour d’Alaba sans cesse repoussé

Il faut dire qu’il a dans un premier temps été mal diagnostiqué. Outre le ligament, certains tendons ont été touchés, en plus du ménisque. Opéré avec succès, la lente rééducation a démarré mais en mai, les douleurs ressenties par le défenseur ne s’estompaient pas. Sans parler de rechute, il a fallu réaliser une arthroscopie (un nettoyage) de son genou endolori. Forcément, cela a retardé son retour, prévu initialement pour ce début de saison. Cette échéance a été repoussée à août, mais plus vraisemblablement septembre.

Or, Alaba n’est toujours pas sur le point de reprendre. Un temps envisagé, le retour ne se fera pas en octobre. D’après AS, le club et le blessé ont décidé de ne plus se fixer de date butoir qui infligeait une forme de pression à tout le monde. Le média espagnol précise que la fin novembre n’est même plus vraiment envisagée, d’autant que des doutes subsistent sur la manière dont le gaucher de 32 ans va retrouver l’ensemble de ses moyens physiques. Le Real Madrid n’est visiblement sûr de rien et préfère ne plus s’avancer…