PSG : le nouveau rôle de Neymar

L'ère Galtier démarre avec un changement de système assez significatif. Notamment sur le rôle de Neymar Jr et sa position sur le terrain. Le nouveau coach parisien avait déclaré lors de sa première conférence de presse : « J’ai une idée très précise de ce que j’attendrai de Neymar. » Evoluant désormais en 3-4-1-2, le Paris Saint-Germain a, lors des matchs amicaux lors de sa tournée au Japon, pu tester cette nouvelle formule. Neymar est maintenant recentré et moins isolé sur son côté gauche. Cette nouvelle position permet maintenant à l'attaquant international brésilien de 30 ans d'être plus proche de Kylian Mbappé, mais également qu'il soit touché plus rapidement par ses coéquipiers.

D'autre part, Neymar affiche un état d’esprit très apprécié par le PSG depuis la reprise. Il est jugé irréprochable pour l’heure. Il est revenu de vacances dans de bonnes dispositions, a perdu du poids et affiche une forme prometteuse. Il devrait débuter face à Nantes ce dimanche (20h) lors du Trophée des champions à Tel Aviv (Israël).