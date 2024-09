Kylian Mbappé et le PSG entendus devant la commission juridique de la LFP

L’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n’est pas totalement terminée. Fin août, Le Monde avait fait de nouvelles révélations dans le dossier du litige opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le capitaine des Bleus est parti libre de tout contrat au Real Madrid, mais il réclame pas moins de 55 M€ au club de la capitale entre salaires et primes impayés.

Le clan Mbappé avait d’ailleurs saisi la commission juridique de la LFP et prévenu la FFF afin de cette dernière avertisse l’UEFA. Et d’après L’Équipe, Kylian Mbappé (25 ans) et le PSG ont rendez-vous le 11 septembre prochain, au matin, devant cette commission juridique. De quoi régler définitivement les problèmes administratifs entre le néo-attaquant du Real Madrid et le Paris Saint-Germain ?