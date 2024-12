La sortie cash de Vincent Labrune sur DAZN

Le 10 septembre dernier, Vincent Labrune a officiellement été réélu président de la Ligue de Football Professionnel. En concurrence avec Cyril Linette, l’ancien président de l’Olympique de Marseille a gardé son siège jusqu’en 2028. Pourtant, les critiques ont été nombreuses à son encontre, notamment concernant la gestion des droits tv du championnat de France. Mais Labrune reste solide sur ses appuis concernant ce sujet qu’il va traîner comme un boulet.

Labrune se défend de nouveau

En effet, il avait promis d’obtenir 1 milliard d’euros par saison. Mais au final, il a dû revoir ses ambitions largement à la baisse puisqu’il n’a réussi qu’à obtenir 500 M€ pour la diffusion de notre chère Ligue 1 sur DAZN et beIN Sports. Un énorme flop pour le boss de la LFP, qui souffre également de la comparaison avec d’autres championnats. Il y a quelques jours, les droits de diffusion de la Bundesliga se sont vendus pour 1,12 milliard d’euros en Allemagne. De quoi mettre encore plus l’accent sur les échecs de Vincent Labrune.

De nouveau envoyé contre les cordes, il est sorti du silence ce vendredi matin à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien Le Parisien. «On ne peut pas comparer l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre qui ont une culture forte du football avec la France», répond le président de la LFP. «Pour résumer, on a découvert le football en 1998. Mais je crois qu’il y a un juste prix qui me semble sans doute un peu supérieur à ce qu’on a aujourd’hui. […] Tous nos centres de revenus sont en croissance forte, excepté les droits TV domestiques».

Il s’explique sur DAZN

Il a également précisé que DAZN «a réussi l’exploit de lancer en moins de deux semaines un produit sans bug ni écran noir. Après oui, ils ont peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs. Mais on apprend tous en marchant. On est à fond derrière eux.» Puis, il a évoqué les prix pratiqués par DAZN concernant les abonnements (40 euros puis 29,99 euros). «Cela aurait été le cas si on avait croulé sous les offres», a-t-il rappelé.

Enfin, il a été questionné de nouveau sur le fameux nombre d’abonnés. Et il a été très clair sur le sujet. «Je ne vous donnerai pas de chiffre. Je peux juste vous dire qu’ils ne sont pas à la hauteur de leurs prévisions. Mais c’est lié à un effet majeur : le piratage. Sur trois personnes qui regardent la Ligue 1, il n’y en a qu’une seule qui paie à l’heure actuelle. C’est gravissime. C’est le produit le plus piraté de France. Il nous faut des décisions radicales.» Il reste à savoir si la Ligue de Football Professionnel réussira à obtenir gain de cause.