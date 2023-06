RC Lens : Morgan Guilavogui en approche

Après une saison de très haut niveau avec le Paris FC dans l’antichambre de l’élite, il allait forcément attiser les convoitises dans l’échelon supérieur.

Comme nous vous le révélions il y a six jours, Morgan Guilavogui était sur les tablettes du RC Lens pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives avec la formation francilienne cette saison, l’attaquant polyvalent de 25 ans ferait le grand bond en passant du septième de Ligue 2 à une équipe qui jouera la Ligue des Champions dans quelques mois.

Et ce grand saut serait encore plus d’actualité ce dimanche. D’après des indiscrétions de L’Equipe, le transfert du joueur guinéen au club artésien serait en bonne voie et il ne resterait que quelques détails à finaliser. Un montant de 4 millions d’euros est évoqué et Guilavogui rejoindrait les Sang et Or jusqu’en 2027. Un recrutement intelligent par le board artésien qui s’offre ainsi un joueur de qualité, à qui il restait un an de contrat au PFC, pour une bouchée de pain.

