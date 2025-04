Mercato, "taupes", tensions… Medhi Benatia lâche ses vérités sur la crise à l’OM

Sur une terrible série de quatre défaites en cinq matches, l’Olympique de Marseille risque de sortir du podium, voir pire… de ne pas être européen à l’issue de la saison. Avant un OM-Montpellier de la plus haute importance, Medhi Benatia est sorti du silence sur la récente actualité de l’OM, mais le directeur du football de l’OM a d’abord prévenu tout le monde dans les colonnes de La Provence, en assurant qu’«avec nos dernières prestations, la victoire est obligatoire» face à la lanterne rouge de L1.

Medhi Benatia, tout comme Pablo Longoria dans la semaine, est ensuite revenu en longueur sur la crise de résultat traversée et d’un mercato hivernal que certains pointent du doigt, qui aurat déstabilisé l’équipe. S’il assure que Roberto De Zerbi a demandé deux défenseurs centraux, «c’est vrai, mais on n’a pas pu les faire. Pablo, le coach et moi aurions aimé ramener deux tops centraux, encore plus costauds», il réfute une erreur de recrutement et affirme avoir fait venir des joueurs de qualité à des coûts respectables. «Sur le papier, l’équipe est au moins aussi bonne que celle de la phase aller. C’est pour cela que je dis que c’est un problème mental», explique-t-il, en assurant qu’une sortie du podium à l’issue de la saison serait inacceptable.

Medhi Benatia évoque les "taupes"

Car Benatia a pointé du doigt des carences mentales de son équipe, davantage que les soucis défensifs : «ce n’est pas acceptable de prendre des 3-0 et c’est le signe que certains ont lâché mentalement», explique-t-il. Avant de revenir sur une question qui a fait beaucoup de bruit : qui est la taupe ? Medhi Benatia a d’abord réfuté les éventuelles tensions entre RDZ et son groupe, tout en confirmant un souci à ce sujet. «Je n’ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l’intérieur du club cherchent à semer la zizanie ! Je n’ai jamais connu ça ! Les gens pensent que c’est la normalité, moi, j’appelle ça la médiocrité», a-t-il lâché.

«Quand ça ne va pas dans ce club, on démolit, certains ont plutôt intérêt à ce que ça ne tourne pas alors qu’on est en train de construire quelque chose (…) Et c’est déjà un danger, car c’est du jamais-vu d’entendre un dirigeant dire ça (…) Le foot, ce n’est pas ça. On doit parler de stabilité, laisser les gens travailler.», a ajouté Benatia, qui admet une entreprise de déstabilisation, mais qui ne vient pas de son staff.

Enfin, dernier point réfuté par Medhi Benatia : les demandes de mises à l’écart de Luis Henrique et Mason Greenwood par certains joueurs, dont Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Mais le dirigeant marseillais a coupé court en assurant que les deux joueurs étaient fédérateurs et parmi les plus pros du vestiaire. «À aucun moment, ils ne sont venus me voir pour écarter des joueurs. Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l’OM». Une forte réponse aux critiques de sa part.