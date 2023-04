Ligue Europa : Séville revient de nulle part face à Manchester United, la Juventus s’en sort très bien contre le Sporting

La défaite de la Roma un peu plus tôt dans la soirée à Feyenoord (1-0) ouvre le champ des possibles pour les favoris de cette Ligue Europa. On pense en premier lieu à Manchester United qui recevait un Séville malade lors de ce quart de finale aller. La tendance s’est même confirmée dès les premiers instants de cette rencontre. Sancho voyait son but être refusé pour un léger hors-jeu après seulement 50 secondes de jeu… Désormais dirigée par José Luis Mendilibar, son 3e entraineur de la saison après Lopetegui et Sampaoli, la formation andalouse affichait ses limites du moment à Old Trafford. Si Bono contrariait Martial (13e), il s’inclinait face à Sabitzer (1-0, 14e). Dans la foulée, Martial profitait d’un égarement de Kouassi pour envoyer son partenaire autrichien inscrire le doublé (2-0, 21e). Sans un arrêt de Bono, le milieu prêté par le Bayern Munich aurait pu s’offrir un triplé (32e).

La suite après cette publicité

Après un départ canon, MU calmait un peu ses ardeurs. Il fallait même un De Gea très vigilant devant Kouassi pour préserver ce break d’avance avant la pause (45e+3). La sortie de Varane à la pause (remplacé par Maguire) n’arrangeait pas les affaires des Red Devils toujours plus en gestion. Un peu trop même car ils mettaient beaucoup moins d’intensité, rataient des passes. Le poteau d’Antony (61e) réveillait un peu son équipe mais elle finissait ce match à se faire peur. Séville réduisait l’écart sur une erreur de Malacia, buteur contre son camp (2-1, 84e) et finissait même le match en supériorité numérique après la sortie sur blessure de Lisandro Martinez (Ten Hag avait déjà effectué ses 5 changements). Dans ces conditions, De Gea s’envolait devant En-Nesyri (90e+1), lequel envoyait une seconde tête contrée par Maguire dans son propre but (2-2, 90e+2). La soirée de Manchester United a tourné au vinaigre en quelques minutes et n’a toujours pas battu cet adversaire dans son histoire.

À lire

MU-Séville : la réaction amère d’Erik ten Hag après le scénario fou

La Juve remercie ses gardiens

Dans l’autre affiche de la soirée, la Juventus accueillait une équipe du Sporting, bourreau d’Arsenal au tour précédent. Les Piémontais semblaient prendre ce match par le bon bout, en témoignaient l’envie d’Adrien Rabiot dans ces premières minutes, ou encore cette excellente tentative de Chiesa, repoussé par Adan (12e). Secoués, les Portugais faisaient le dos rond pour mieux s’élancer. Ils s’offraient même un très gros temps. Morita trouvait d’abord le poteau (20e) mais c’était surtout Szczesny qui se mettait en valeur. Le portier maintenait les siens face à cette puissante demi-volée de Gonçalves (29e), puis en restant concentré à son premier poteau sur corner (30e). C’est ensuite sa défense qui le suppléait sur ce tir de Nuno Santos (34e).

La suite après cette publicité

Forcément, sa sortie sur blessure avant la pause (44e) pouvait inquiéter ses partenaires mais l’entrant Perin assurait également face à Gonçalves (47e). La défense turinoise tremblait mais résistait à l’image de ce nouveau coup-franc rapidement joué (60e). Ça commençait à faire beaucoup de munitions gâchées pour les Leões, moins fringants après l’heure de jeu. La Juventus profitait de cette accalmie pour ressortir et même trouver la faille. Chiesa se signalait (72e) mais c’est bien Gatti qui ouvrait le score, profitant de la sortie manquée d’Adan et du coup de tête de Vlahovic repoussé sur la ligne (1-0, 73e). Le Sporting jetait alors ses dernières forces dans la bataille, mais se heurtait encore à Perin, auteur d’une double parade salvatrice dans le temps additionnel (90e+2). Grâce à ses gardiens, la Juve se rendra au Portugal avec un léger avantage.

Enfin, dans le dernier quart de finale de cette soirée de C3, le petit Poucet de la compétition, l’Union Saint-Gilloise se rendait à Leverkusen avec l’ambition de poursuivre son magnifique parcours. La barre de Kandouss (27e) donnait le ton, malgré les opportunités de Diaby (29e) et d’Hincapie (39e). Les Belges ont fini par débloquer la situation avec le 12e but personnel de Boniface au retour des vestiaires (1-1, 51e) mais Wirtz est parvenu à égaliser en fin de rencontre (1-1, 82e). Ce match nul permet d’envisager toutes les possibilités pour le match retour.

La suite après cette publicité

Les résultats des matchs de 21h :

Juventus 1 - 0 Sporting CP : Gatti (73e)

Bayer Leverkusen 1 - 1 Union Saint-Gilloise : Wirtz (82e) ; Boniface (51e)

Manchester United 2 - 2 Séville FC : Sabitzer (14e, 21e) ; Malacia (csc 84e), Maguire (csc 90e+2)