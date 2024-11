Le geste de Kylian Mbappé qui énerve les fans du Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid a été battu par Liverpool en Ligue des champions (2-0). Sur la pelouse d’Anfield, où il était très attendu en l’absence de Vinicius Jr, Kylian Mbappé (25 ans) a rendu une très mauvaise copie puisqu’il a hérité de la note de 1,5 de la part de la Rédaction FM. Critiqué en France, le capitaine des Bleus est massacré par la presse espagnole ce jeudi matin.

Mais pas seulement. AS révèle que l’attitude du Français n’a pas été du tout du goût des supporters de la Casa Blanca. En effet, l’ancien joueur du PSG a quitté le terrain et regagné les vestiaires sans même saluer ou avoir un signe pour les fans. AS indique que «ce geste de Mbappé a exaspéré les supporters du Real Madrid à la fin du match.» Pour sa défense, il n’est pas le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir salué les fans hier soir.