Real Madrid : Zinedine Zidane donne des nouvelles de Sergio Ramos

Dimanche soir, le Real Madrid s'est imposé non sans mal sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) et en a profité pour reprendre les commandes de la Liga devant le FC Barcelone. Les Merengues ont toutefois eu de quoi s'inquiéter en voyant leur défenseur central et capitaine, buteur sur penalty face au club basque, touché au genou et contraint de sortir sur blessure à l'heure de jeu.

Interrogé à l'issue de la rencontre sur l'état de santé de son défenseur espagnol, Zinédine Zidane s'est montré plutôt rassurant : «là, il a vraiment mal, mais il me semble que c'est seulement le coup, c'est la bonne nouvelle. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là, il a vraiment mal», a lâché le technicien français en conférence de presse, avant d'encenser Sergio Ramos. «Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est incroyable. Il apporte énormément à l'équipe et à tout le club».