OM - Metz : Gennaro Gattuso refuse de céder à la panique

Après une défaite lors de l’Olympico qui aura découlé sur deux réunions houleuses en interne, mais aussi avec les groupes de supporters phocéens, Gennaro Gattuso est sous pression avant la rencontre contre le FC Metz, ce vendredi, à suivre en direct commenté sur notre site. Et alors que la victoire semble impérative dans un contexte difficile, le technicien phocéen a tenu à livrer son ressenti avant le début de la rencontre au Vélodrome.

«Il peut y avoir un effet positif ou négatif. Cela fait partie des émotions que l’on peut ressentir ici. On vit une situation très compliqué dans le monde. C’est du sport, il y a plus grave dans la vie. Mais c’est vrai qu’on peut faire mieux notre travail, c’est normal cette tension. Les joueurs et l’entraineur ont la pression, ça fait partie de notre métier. On doit faire plus, il faut aller de l’avant car ce que l’on fait actuellement ne suffit pas», a-t-il lâché sur Prime Video. Le message est passé.