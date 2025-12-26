PSG : les compliments dingues de Vitinha pour João Neves

La réussite de Vitinha est indissociable de celle de João Neves. Avec eux dans l’entrejeu, en plus de Fabian Ruiz, le PSG possède probablement le meilleur trio du monde. Les deux Portugais se trouvent les yeux fermés sur le terrain. À l’ancien de Porto d’assurer le tempo et d’orienter le jeu, à l’ex de Benfica de dérouter les équipes adverses par sa mobilité et sa justesse. 3e du dernier Ballon d’Or, Vitinha est un poil plus reconnu par ses pairs et les observateurs que son comparse et pourtant. Il estime que son compatriote est déjà au-dessus de la mêlée, en plus d’avoir une grande personnalité en dehors des terrains. «Je sais que l’on fait souvent la comparaison (avec Xavi et Iniesta), et c’est normal, car les styles similaires ne manquent pas dans le football. C’est une évidence, et je n’ai que des éloges à faire de João Neves», entame le joueur de 25 ans dans O Jogo.

«Je lui dis sans cesse à quel point il est incroyable, autant comme joueur que comme personne. C’est l’un des meilleurs joueurs que je n’ai jamais vu et j’en suis convaincu… Il va très bientôt devenir le meilleur de tous les temps. En fait, pour moi, s’il n’est pas le meilleur actuellement, il figure assurément parmi les meilleurs joueurs, poursuit-il à propos de son coéquipier de 21 ans. Ce qu’il est capable de faire est incroyable. Il excelle dans presque tous les domaines, même dans des situations difficiles. Je l’ai dit à plusieurs reprises, et cela le gêne un peu, mais je dirais que son seul point faible est qu’il a très peu de marge de progression, malgré son jeune âge. Il exploite tellement de qualités que c’est impressionnant. João doit simplement continuer à être lui-même, un joueur cinq étoiles sur et en dehors du terrain. S’il conserve son comportement et sa personnalité, et je n’ai aucun doute là-dessus, il sera le meilleur joueur portugais pendant de nombreuses années.» Difficile d’être plus élogieux.