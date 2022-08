Jurgen Klopp réagit aux critiques sur Darwin Nunez et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp est revenu, lors d'un entretien accordé à Sky Sports, sur les critiques prématurées qu'on subit Darwin Nunez et Erling Haaland. Il faut dire que les deux attaquants sont scrutés, et leurs matchs décortiqués, par les observateurs. En effet, les attentes sont grandes pour les deux joueurs qui ont affolé ce mercato estival. Le technicien allemand n'a pas compris les critiques envers son joueur. «Il y a cinq semaines, quand on a débuté la présaison et que Darwin a disputé son premier match, ça n’avait pas paru génial vu de l’extérieur, retrace le coach allemand. C’est fou comme on juge vite les gens… wow !». Le nouvel attaquant des Reds avait effectivement connu un beau raté ce jour-là. Tout comme Erling Haaland qui avait notamment pris cher après le sien, qualifié d'immanquable par certains, lors du Community Shield.

Des critiques qui ont énervé l'entraineur de 55 ans : «Tout le monde demandait alors : ‘Haaland marquera-t-il ceci ou cela ?’ Imaginez si quelqu’un nous faisait ça et disait : ‘Premier jour de travail, ça n’a pas fonctionné. Rentrez chez vous, on ne veut plus jamais vous revoir ! Et vous n’avez pas de seconde chance, au fait.’ Nous serions tous partis depuis longtemps.» Buteurs lors de la première journée de Premier League avec Liverpool et Manchester City, les deux nouvelles superstars du championnat anglais ont fait taire les critiques, au moins pendant un temps. Jürgen Klopp quant à lui, n'a jamais douté de sa nouvelle recrue : «Tout le monde peut maintenant voir. ‘Ah, c’est un bon attaquant.’ Tant mieux pour nous et pour lui. Il est utile et il a un style différent de ce que nous avions.»