La montre incroyable de Pep Guardiola face au Real Madrid

Sacré spectacle offert par le Real Madrid et par Manchester City hier soir au Bernabéu. Des buts à tout va, et de vrais golazos en plus, qui ont régalé les fans de foot. Et Marca révèle une anecdote assez curieuse sur le match, qui concerne Pep Guardiola.

Effectivement, le coach catalan avait, au poignet, un montre dont la valeur est estimée à 1,3 millions d’euros. C’est le modèle 27-01 du prestigieux horloger Richard Mille, fabriqué pour rendre hommage à Rafael Nadal, et dont seulement 50 unités ont été produites. Une belle relique donc, pas à la portée de tous les budgets, forcément.