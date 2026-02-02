Monaco : Lucas Michal va rejoindre Metz

Barré par la concurrence en attaque du côté de l’AS Monaco, Lucas Michal va s’envoler en prêt. Courtisé par plusieurs écuries de Ligue 1, dont Brest et Metz, l’attaquant de 20 ans a choisi de rejoindre les Grenats dans le cadre d’un prêt jusqu’à l’issue de la saison, indique L’Équipe.

Lors du mercato d’été précédent, le FC Nantes avait tenté sa chance, en vain. Depuis, le club de la Principauté s’est ouvert à cette idée. Cette saison, Michal n’a disputé que 89 petites minutes avec l’équipe première de l’ASM.