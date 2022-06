La Juventus finalise l'arrivée d'Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Le dossier n'avançait plus depuis un bon bout de temps. Libre après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (34 ans) avait rapidement été sollicité par la Juventus Turin, qui souhaitait en faire le successeur de Paulo Dybala. Les négociations ont ainsi avancé très vite et la Vieille Dame lui a offert un contrat de deux ans. Depuis, plus rien ne s'est passé et certains médias catalans affirment que l'international argentin se serait proposé au FC Barcelone.

Récemment, Sky Sports annonçait que la Vieille Dame était même revenue à la charge en proposant cette fois un contrat d'un an, avec une année supplémentaire en option, sans réponse. Mais selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations auraient rapidement accéléré entre les deux parties. Le quotidien italien affirme même qu'un accord a quasiment été trouvé, il ne manquerait plus que des détails administratifs pour que le Fideo devienne un joueur bianconero.

Un contrat d'une saison seulement

«La Juventus est le plus grand club d'Italie, elle fait partie des équipes qui se sont intéressées à moi. Je suis encore en train d'évaluer mon avenir, mais je suis surtout concentré sur mes vacances en famille», avait-il d'ailleurs déclaré chez ESPN. Sauf retournement de situation, Angel Di Maria devrait donc s'engager avec la Juventus et poursuivre sa carrière dans le Piémont après sept années passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

La Juve a offert sept millions d'euros de salaire pour une seule saison, comme l'a demandé le joueur de l'Albiceleste. Benfica, qui a finalement enrôlé David Neres, était également sur le coup, alors que le FC Barcelone semble d'abord prioriser le dossier compliqué de Robert Lewandowski. Mais Di Maria aurait été séduit par le projet des Turinois, où Massimiliano Allegri souhaiterait en faire sa nouvelle star, avec l'attaquant serbe Dušan Vlahović.