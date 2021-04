PSG-Angers : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Super League éclipse le reste de l'actualité football depuis dimanche soir, mais on n'en oublie pas le sujet principal de ce sport : les matches. Et ce soir, la Coupe de France nous offre ses deux derniers quarts de finale. En attendant le choc entre l'OL et l'AS Monaco, place au PSG, qui accueille Angers au Parc des Princes. Le club de la capitale, embarqué dans un rythme costaud avec un match tous les trois jours avec la future demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, est de nouveau handicapé par de nombreuses absences (Marquinhos, Verratti, Rafinha, Navas, Diallo, et toujours Bernat).

Mauricio Pochettino veut aussi faire souffler certains cadres qui jouent beaucoup ces dernières semaines, comme les internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. On devrait donc retrouver une défense particulière, dirigée par Rico dans les buts. La charnière devrait en effet être composée de Danilo et Kehrer, une association improvisée. Sur les ailes, retour à la normale avec Kurzawa à gauche et Florenzi à droite.

Neymar-Icardi associés en attaque

Dans l'entrejeu, la paire Paredes-Gueye, qui avait bien fonctionné face au Bayern Munich au match retour, devrait être alignée, avec Kean et Di Maria sur les ailes. Retour de Neymar sur la scène nationale. Le Brésilien devrait démarrer en soutien de Mauro Icardi, dont le retour victorieux face à Saint-Etienne dimanche dernier a ravi les Parisiens.

Côté angevin, Butelle sera aux buts, avec une défense Pavlovic-Thomas dans l'axe, Manceau à droite et Capelle à gauche. Mangana et Amadou seraient chargés de récupérer le cuir pour alimenter une ligne de trois milieux offensifs. Sans Fulgini ni Boufal, blessés, on devrait retrouver Pereira Lage, Bobichon et Thioub, placés juste derrière Bahoken. Qui validera son ticket pour la demi-finale ?