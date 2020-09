PSG : Marcin Bulka prolongé avant d'être prêté ?

Titulaire à Lens lors de la première défaite du PSG cette saison, Marcin Bulka (20 ans) ne gardera pas un grand souvenir de ce match. Le gardien polonais avait commis une grossière erreur qui avait coûté l'unique but de la rencontre. Avec le retour de blessure de Keylor Navas et le transfert définitif de Sergio Rico, il ne devrait plus beaucoup jouer cette année.

La solution d'un prêt est évoquée depuis quelque temps et en attendant de trouver la bonne porte de sortie, l'ancien de Chelsea négocie une prolongation. Selon les informations de Goal.com, des discussions ont débuté pour un nouveau contrat allant jusqu'en 2025 et pourraient même se conclure dans les prochains jours. Bulka est actuellement sous contrat jusqu'en 2021.