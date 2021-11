L'Angleterre tremble pour l'avenir de Paul Pogba, Xavi tranche déjà dans le vif au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Paul Pogba, game over ?

Blessé à l'entraînement avec l'équipe de France ce lundi sur une frappe à priori anodine, Paul Pogba a dû quitter le rassemblement des Bleus. Et les premiers examens ne révèlent rien de bon. Ce dernier souffrirait d'une rupture du quadriceps de la jambe droite, ce qui devrait l'écarter des terrains entre 8 à 10 semaines. De quoi inquiéter grandement la presse anglaise en ce mercredi matin. Le Daily Star fait dans le jeu de mots en ironisant sur sa situation : «Paul terminé». Même son de cloche pour le Daily Mirror, «ils pensent que pour Paul c'est fini». Pour rappel, le champion du monde français est en fin de contrat. La tendance actuelle n'est pas à une prolongation et on craint que l'intéressé ne se mette déjà d'accord avec son futur club dès janvier.

Piqué, déjà victime de la méthode Xavi

«Monsieur Xavi», comme nous présente Sport sur sa Une, est bien dans la place. Ponctualité et respect des règles sont les maîtres mots. Et le nouvel entraîneur a déjà montré qu'il comptait bien les appliquer. La preuve avec Gerard Piqué qui a déjà pu avoir un petit aperçu. On apprend notamment par le biais de la presse espagnole qu'il a refusé à Gerard Piqué de participer à un talk-show télévisé. «Xavi déjà aux commandes», constate Mundo Deportivo. Alors que le préparateur physique de l’équipe première et le physiothérapeute en chef ont déjà été démis de leur fonction, des changements sont également attendus au sein du staff technique.

Joshua Kimmich fait jaser outre-Rhin

La fédération allemande de football a annoncé hier l'isolement de Kimmich, Gnabry, Musiala, Adeyemi et Süle. « 5 stars en quarantaine» placarde le journal allemand Express. Le dernier cité ayant été testé au Covid-19. Les autres, tous considérés comme cas contacts, ont été contraints de repartir s'isoler chez eux. Aucun d'entre eux ne prendra part aux deux prochaines rencontres face au Liechtenstein jeudi, puis face à l'Arménie, dimanche. Le cas du non-vacciné Joshua Kimmich suscite un vif débat dans le pays, lui qui a exprimé publiquement ses réticences quant à la vaccination, comme le rapporte Bild. Alors que l'Allemagne lutte contre une recrudescence des infections au coronavirus, le taux d'incidence sur sept jours ayant atteint un nouveau record mardi, cette nouvelle a forcément du mal à passer.