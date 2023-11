Brésil : l’aventure de Jesé Rodriguez à Coritiba tourne au calvaire

La carrière de Jesé Rodriguez s’apparente à une longue descente. Après de très bons débuts au Real Madrid en compagnie de l’autre jeune de l’effectif de l’époque, Alvaro Morata, l’attaquant profitait du temps de jeu que lui accordait Carlo Ancelotti dans le sillage des superstars de l’effectif : Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Et puis il y a eu cette rupture du ligament croisé au genou en mars 2014 dont il ne s’est jamais vraiment remis. Son corps a changé. Le joueur s’est étoffé physiquement, surtout au-dessus de la ceinture, sans doute une manière de compenser la peur d’une nouvelle blessure.

Toujours est-il qu’il n’a jamais retrouvé son niveau d’avant. Le Real Madrid a préféré se débarrasser de son ancien grand espoir et a profité d’une offre de 25 M€ pour l’envoyer au PSG à l’été 2016. Ce fut l’un des transferts les plus décevants de l’ère qatarie. L’Espagnol a porté 18 fois le maillot parisien pour 2 buts avant d’être envoyé successivement en prêt à Las Palmas, Stoke City, au Betis et au Sporting, avant un départ définitif en décembre 2020. S’en suivit un retour raté à Las Palmas, quelques mois à Ankaragücü en Turquie, à la Sampdoria avant de filer l’été dernier à Coritiba au Brésil.

Une carrière qui s’étiole au fil du temps

Il ne semblait plus vraiment avoir la tête au football. Depuis plusieurs années déjà, le joueur se concentrait également sur sa passion pour la musique. Jey M, son nom d’artiste, a sorti plusieurs morceaux aux influences reggaeton. Ses histoires de cœur avec l’ancienne starlette de télé-réalité devenue influenceuse, Aurah Ruiz, ont souvent aussi défrayé la chronique à coups de règlement de compte à travers médias interposés. Cela fait un moment que Jesé Rodriguez fait davantage parler de lui pour ses vidéos Tiktok que pour sa carrière de joueur de haut niveau. Coritiba était prévenu dans quoi il s’engageait.

Encore plus fort, il fut l’objet d’une première polémique malgré lui. A son arrivée, l’attaquant a opté pour le 11, soit le numéro d’Alef Manga, joueur prêté pour la saison qui a immédiatement mal réagi sur les réseaux sociaux. L’affaire est vite passée. «Je suis très heureux d’arriver ici. Ensemble, nous allons faire une bonne deuxième partie de saison», avait-il promis lors de sa signature. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Sur le terrain, ça se passe mal. Plus de trois mois après avoir posé ses valises dans le sud du Brésil, il n’a connu que 5 apparitions pour 78 minutes de temps de jeu, pour autant de défaites.

Thiago Kosloski : «Il (Jesé) a passé près de 45 jours à négocier son contrat»

Son équipe a toujours perdu lorsqu’il a joué. Le Canarien n’est évidemment pas le seul responsable mais Coritiba est avant-dernier à 5 journées de la fin de la Série A et quasi condamnée. Il n’a jamais été décisif non plus et perd peu à peu le faible crédit que lui accorde son entraîneur. Désaveu encore plus édifiant, son club gagne quand il reste sur le banc (5 fois sur 7) à l’image des deux dernières rencontres remportées contre America (3-0), la lanterne rouge, et Cruzeiro (1-0), classé 13e (sur 20). Son temps de jeu baisse au fil des semaines et pour une bonne raison vraisemblablement.

Il n’est pas du tout au point physiquement à en croire Thiago Kosloski, son coach. «Il est arrivé dans une situation unique. Il a passé près de 45 jours à négocier son contrat et pendant tout ce temps il ne s’est pas entraîné avec l’équipe. Par conséquent, quand il est arrivé, il a dû faire une préparation spéciale pour s’adapter au rythme élevé des matchs qu’il y a en championnat.» Forcément, quand on lutte pour sa survie, on sélectionne les éléments les mieux préparés. En fin de contrat le 31 décembre, Jesé Rodriguez a encore 1 mois pour changer la tendance d’une aventure qui s’avance encore une fois vers un échec.