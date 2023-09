La terrible descente aux enfers du flop Jesé n’en finit plus

La suite après cette publicité

Une étoile filante. Considéré comme un futur très grand talent du Real Madrid, Jesé Rodriguez a rapidement attiré les regards sur lui. Mais l’Espagnol a été freiné en plein vol suite à une blessure en 2014. Depuis, il n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau. Pourtant, le PSG était persuadé qu’il y arriverait. C’est pour cette raison que les pensionnaires du Parc des Princes ont misé 25 millions d’euros sur lui en 2016. Si c’était à refaire, les champions de France ne le recruteraient pas. En effet, Jesé a rejoint la team des joueurs qui ont été des flops à Paris.

De grand espoir à flop

L’attaquant n’a pas réussi à s’imposer, lui qui est apparu à 14 reprises en six mois. Le temps de marquer 2 buts. Puis il a été envoyé en prêt à Las Palmas au mercato d’hiver. De retour à Paris, il a été prêté à Stoke City (2017-18) avant de revenir la saison suivante dans la capitale française. Après un seul match en six mois, il a été à nouveau prêté. Cette fois-ci, c’est au Real Betis Balompié qu’il a posé ses valises. La saison suivante, il a rejoint le Sporting CP, toujours en prêt (2019-20). Rapatrié au PSG ensuite, il a résilié son contrat en décembre 2020 avant de signer à Las Palmas.

Jesé rebondit à Coritiba

Un soulagement pour Paris, pour lequel il demeure une énorme erreur de casting (2 buts, 18 matchs en 4 ans au PSG). L’ancien Canterano, lui, a continué son bonhomme de chemin. Après Las Palmas, il a rejoint la Turquie à l’été 2022. Sous le maillot d’Ankaragücü, il a marqué 5 buts et délivré 1 assist en 16 apparitions toutes compétitions confondues (8 titularisations). Mais il n’est resté que quelques mois puisqu’il a résilié son bail le 13 janvier dernier. Dans la foulée, il a signé à la Sampdoria. Là encore, il n’est resté que quelques mois. Le temps d’inscrire 1 but et de délivrer 1 assist en 11 matchs.

Il va connaître son neuvième club

Libre et sans club, Jesé était en quête d’un nouveau challenge cet été 2023. Mais ça ne s’est pas vraiment bousculé au portillon. Finalement, il a rejoint Coritiba (Série A brésilienne) il y a quelques jours. «Es nuestro ! (il est des nôtres en espagnol, ndlr) Jesé Rodríguez, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, signe un pré-contrat avec Coritiba ! Bienvenue, Jesé !», a annoncé l’écurie brésilienne, qui a aussi accueilli Islam Slimani. Mais Jesé, qui doit se rendre au Brésil pour passer sa visite médicale, ne fera pas long feu là-bas a priori. AS précise qu’il n’a signé qu’un contrat de 3 mois.

Pourquoi une durée aussi courte ? Le média espagnol explique que le joueur, qui a été séduit par l’approche de Coritiba, espère toucher des clubs d’un plus gros calibre de l’autre côté de l’Atlantique. Il compte sur ses prestations avec Coritiba pour attirer des cadors brésiliens ou des écuries mexicaines. Il veut s’ouvrir un nouveau marché tout en prouvant qu’il est encore fait pour le très haut niveau. Un double défi pour l’Espagnol, qui va donc découvrir le neuvième club de sa carrière (Real Madrid, PSG, Stoke City, Betis, Las Palmas, Sporting CP, Ankaragücü, Sampdoria et Coritiba). Cela fait déjà beaucoup pour un joueur de 30 ans.