Botafogo : plus personne ne veut de John Textor

John Textor est en train de se mettre à dos l’ensemble des supporters de son groupe Eagle. Alors qu’il n’est plus le bienvenu du côté de l’Olympique Lyonnais après un échec considérable à la tête du club rhodanien, l’Américain connaît également des soucis avec Molenbeek, après changement d’identité qui n’a pas du tout été du goût des supporters, qui ont finalement eu gain de cause. Jusqu’à présent, seul Botafogo s’en sortait plus que bien avec un titre de champion au Brésil remporté, ainsi qu’une Copa Libertadores.

Mais depuis, les choses ont changé. Récemment, des supporters du Botafogo ont organisé une manifestation, ce mardi soir, autour du stade Nilton Santos afin de protester contre l’actionnaire américain. Les fans ont exprimé leur mécontentement à travers des banderoles en portugais et en anglais. Parmi les messages affichés, l’une des banderoles qualifiait Textor de «clown et escroc» en raison de sa gestion chaotique et de certaines décisions jugées trop éloignées des attentes du club.

La réponse musclée de John Textor

Et d’après des sources brésiliennes, les choses ont empiré puisque John Textor serait en conflit avec la branche sociale du club brésilien, présidée par Joao Paulo Magalhaes Lins, qui souhaiterait le pousser vers la sortie. Eagle Football aurait pensé à Jean-Pierre Conte (administrateur du groupe Eagle), James Dinan ou un représentant nommé par Michele Kang pour prendre la suite, mais l’Américain est sorti du silence. « Il est impossible qu’il y ait une réunion d’Eagle sans que je sois impliqué. Je suis l’actionnaire majoritaire. Des changements sont prévus dans ce groupe, mais j’en ferai toujours partie », a tenu à affirmer le Floridien auprès de Globoesporte.

Avant de remettre en place João Paulo. « Il dirige le club social, ils ont leurs opinions. Ils détiennent 10 % du Botafogo et sont toujours invités à collaborer s’ils le souhaitent. Nous avons de bons actionnaires et une bonne gouvernance, il n’y a pas besoin de changement », a ajouté Textor, qui assure « vouloir mourir dans ce club et je mourrai à Botafogo. Je ne sais pas si cela signifie que je serai le leader pour toujours, je ne sais pas combien d’années d’une telle intensité un être humain peut endurer (rires), mais Eagle Football continuera de soutenir ce grand club, et les supporters n’ont pas à s’inquiéter. Nous avons du linge sale à laver, comme une famille, mais nous surmonterons cette épreuve quoi qu’il arrive ». Les supporters sont prévenus.