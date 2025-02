La pépite Samu Omorodion a trouvé son futur club

Lorsque l’Atlético de Madrid s’est séparé de Samu Omorodion l’été dernier, beaucoup d’observateurs et de fans expliquaient que les Colchoneros allaient regretter… Si tout se passe bien pour le club de la capitale espagnole, où d’autres attaquants comme Julian Alvarez et Alexander Sorloth brillent, le jeune buteur espagnol cartonne au Portugal. Du haut de ses 20 ans, il fait partie des joueurs offensifs les plus prometteurs du Vieux Continent malgré un petit coup de moins bien en ce début d’année 2025…

Avec 18 buts en 26 rencontres entre championnat et Europa League sous la tunique de Porto, il a vite rentabilisé les 15 millions d’euros payés pour ses services et a même été appelé pour la première fois en sélection espagnole en novembre. Et celui que beaucoup de joueurs considèrent comme le futur 9 de la Roja pourrait changer d’air très rapidement selon la presse espagnole.

Un avenir en Angleterre

Comme l’indique AS, Aston Villa va tout faire pour le recruter l’été prochain. La formation entraînée par Unai Emery cherche un attaquant de son profil pour remplacer Jhon Duran, vendu cet été pour environ 80 millions d’euros en Arabie saoudite, et est prête à faire un gros investissement pour l’Espagnol, qui est aussi convoité par d’autres gros clubs anglais.

L’idée de rejoindre la Premier League semble d’ailleurs beaucoup plaire au principal concerné, comme l’indique le journal espagnol, alors que son profil de joueur costaud, puissant et rapide pourrait faire des dégâts sur les pelouses anglaises. Du côté du FC Porto, c’est l’assurance de faire une grosse plus-value en l’espace d’un an, même si l’Atlético de Madrid touchera aussi un pourcentage non-négligeable du transfert. Affaire à suivre…