PSG : Johan Micoud défend Lionel Messi

Ciblé par les sifflets du Parc des Princes dimanche lors de la réception de Bordeaux (3-0), l’attaquant du PSG Lionel Messi a reçu le soutien de l’ancien milieu offensif bordelais Johan Micoud. Le vainqueur de l’Euro 2000 n’a pas apprécié les huées du public parisien à destination de la star argentine et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux après la rencontre.

« Non mais sérieux comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu’il touche le ballon ? On touche vraiment le fond. Il n’y a qu’en France que l’on peut voir cela… tellement triste ! On ne le mérite tout simplement pas… selon moi il partira dès cet été, et il aura raison... », a écrit sur son compte Twitter l’ancien footballeur français de 48 ans.