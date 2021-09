OL-Strasbourg : la réaction à chaud de Peter Bosz

Après un premier succès à Nantes (1-0), l'Olympique Lyonnais a confirmé en montrant un bien meilleur visage contre Strasbourg (3-1) lors de la 4ème journée de Ligue 1. Peter Bosz, l'entraîneur des Gones, a été salué par le public lyonnais à l'issue de la rencontre, mais n'a pas été globalement satisfait de la prestation de son équipe.

«La première mi-temps, je n'étais pas content, on a perdu trop de ballons faciles. Strasbourg a été meilleur que nous. On a mieux joué en seconde mi-temps, avec moins de touches de balles et ça allait beaucoup plus vite. Avant de jouer Paris, il y a un match important jeudi, on se concentre d'abord sur les Rangers», a-t-il expliqué au micro de Prime Video. Le Néerlandais a également été critique envers Bruno Guimaraes, pourtant auteur d'une très belle prestation, ce dimanche. «Bruno a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. Il peut faire beaucoup mieux, il a mieux commencé en seconde période.»