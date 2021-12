MHSC : Olivier Dall'Oglio évoque la rumeur Belaïli

Libéré par le Qatar SC, Youcef Belaïli attise les convoitises de plusieurs clubs hexagonaux. C'est le cas du MHSC qui pourrait bien sauter sur l'occasion dans les jours à venir. Brillant avec l'Algérie lors de la Coupe Arabe, le milieu algérien ne fermerait pas la porte à un retour en France, quelques années après avoir quitté Angers. Interrogé en conférence de presse sur la rumeur Belaïli, Oliver Dall'Oglio s'est montré peu loquace sur le sujet. Tout en prenant soin de ne négliger aucune option, et surtout pas celle menant au champion d'Afrique 2019...

« Il y a beaucoup de rumeurs, ce n'est pas la même effervescence que pendant l'été. Le mercato, c'est souvent d’appoint, d’opportunité. C'est un mercato d'observation, le groupe est en place. On travaille avec ce groupe-là. On ne peut pas s'empêcher d'être observateur. On observe beaucoup de noms. Des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges. On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça, » a ainsi confié le technicien héraultais. Il faudra encore patienter pour en savoir plus dans ce dossier...