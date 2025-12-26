Maroc : Walid Regragui annonce le grand retour d’Achraf Hakimi

Ce vendredi, pour le deuxième match du groupe A, le Maroc défiait le Mali. Et au terme d’un match animé, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) qui avait des airs de défaite pour les supporters marocains. Après la rencontre, s’il a évoqué le contenu du match, Walid Regragui a fait une grande annonce en conférence de presse. Achraf Hakimi jouera face à la Zambie dans quelques jours.

«On a des chances de voir Achraf Hakimi ou débuter ou entrer en cours de match. Il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes mais nous avons préféré ne pas prendre de risques. On va le faire jouer pour chauffer un peu le moteur. Il sera prêt pour les matches à élimination directe, c’est sur», a-t-il ainsi lancé.