Dopage : Paul Pogba officialise son futur retour sur les terrains

Paul Pogba va pouvoir rejouer au football. Il y a environ un an, l’agence antidopage italienne (NADO) a révélé que Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023 lors de la première journée de la Serie A 2023-24 face l’Udinese. Le Français, qui n’était pas entré en jeu, avait été contrôlé à l’issue de la rencontre et avait été suspendu d’activité footballistique pendant quatre ans, en février dernier. Un énorme coup dur pour l’international français, qui voyait la suite de sa carrière s’assombrir.

Mais pourtant, Paul Pogba (31 ans) avait assuré vouloir poursuivre sa carrière : «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain», avait-il expliqué, après sa suspension.

Paul Pogba évoque «la fin du cauchemar»

Et comme l’a révélé la presse anglaise, la suspension de Paul Pogba a été réduite de quatre ans à 18 mois et le milieu de terrain pourrait retourner à l’entraînement avec les Bianconeri en janvier 2025, alors que son retour à la compétition serait dès lors programmé pour mars 2025. Dans un communiqué, Paul Pogba a annoncé : «Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves», a d’abord indiqué le Champion du monde 2018, avant de détailler son ressenti.

«J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins. Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain», a affirmé Paul Pogba. La fin du cauchemar pour lui.