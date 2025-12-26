LOSC : la révélation franco-algérienne Ichem Ferrah fait déjà saliver toute l’Europe !

Loin des yeux, mais certainement pas loin du cœur des supporters lillois. Si les Dogues jouent les premiers rôles en Ligue 1, l’un des leurs fait des merveilles un peu plus au Nord. Ichem Ferrah (20 ans), pur produit de la formation nordiste, profite de son prêt au SC Cambuur pour prouver qu’il n’est plus le joueur "trop tendre" que le staff lillois avait laissé partir l’été dernier. Les rapports de nombreux recruteurs et des observateurs avisés de la deuxième division néerlandaise qui remontent au Domaine de Luchin sont d’ailleurs formels : Ferrah a passé un cap.

Avec 4 buts et 5 passes décisives, l’ailier droit au pied gauche dévastateur affole les compteurs et son talent bouscule tout l’Eerste Divisie dont il est déjà une figure majeure de la saison. Mais c’est surtout sa régularité qui impressionne. Décisif lors de ses trois derniers matchs, il a livré une véritable masterclass face à Maastricht le week-end dernier. Au-delà de sa passe décisive, sa feuille de stats raconte sa domination : 11 duels offensifs gagnés, 8 dribbles réussis. Un dribbleur soyeux, fluide, un « régal pour les yeux » qui a su ajouter l’efficacité et le vice à sa panoplie technique. La presse locale est sous le charme, louant une maturité et une intelligence de jeu étonnantes pour son âge.

Un choix cornélien s’annonce déjà pour le LOSC

Pour Ichem Ferrah, qui avait prolongé son contrat avant de filer à Cambuur, le plan est clair : briller, monter en Eredivisie avec Cambuur, et ensuite ? « Lille est le club qui représente la ville où je suis né (…) Mais pour l’instant, mon ambition est de monter avec Cambuur. Et après, on verra », lâchait-il lucidement en octobre à la presse locale. C’est là que le dossier va devenir aussi sensible pour la direction du LOSC.

À son retour de prêt en juin prochain, Lille se retrouvera face à un choix de riche, mais un choix cornélien à savoir l’intégrer dans le groupe pro afin de lui donner enfin sa vraie chance en Ligue 1, capitalisant sur son explosion et son statut de joueur formé au club. Ou alors le vendre au prix fort car l’Europe a des yeux partout. Ses performances ont déjà alerté des clubs de l’élite néerlandaise (Eredivisie), belge (Jupiler Pro League) et allemande (Bundesliga). Si les Dogues estimaient qu’il lui manquait un petit quelque chose l’été dernier, Ichem Ferrah est en train de répondre sur le terrain de la meilleure des manières. Le mercato estival 2026 est encore loin, mais le téléphone des dirigeants lillois risque de sonner bien avant pour leur joyau franco-algérien dont on devrait rapidement entendre parler… que ce soit dans le Nord de la France où ailleurs.