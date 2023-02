PSG - Bayern Munich : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le retour de la plus grande compétition de clubs dans le football. Ce mardi soir, la Ligue des Champions aborde sa phase à élimination directe avec les huitièmes de finale aller. Et pour ce faire, on a le droit à un alléchant choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. A domicile, les Francliens s’articulent dans un 4-4-2 original avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Marco Verratti et Danilo Pereira se retrouvent dans l’entrejeu avec Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler dans les couloirs. Enfin, Lionel Messi et Neymar sont associés en attaque.

De son côté, le Rekordmeister s’articule en 4-2-3-1 avec Yann Sommer comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et João Cancelo composent la défense tandis que Joshua Kimmich et Leon Goretzka composent le double pivot. Seul en pointe Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes - Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Soler - Messi, Neymar

Bayern Munich : Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

