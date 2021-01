Inter : Antonio Conte veut continuer avec Christian Eriksen

Christian Eriksen va-t-il quitter la Lombardie cet hiver ? En échec depuis son arrivée à l’Inter la saison dernière, le Danois ne trouvait pas sa place dans le système d’Antonio Conte jusque-là. Alors l’entraineur italien a dû se creuser les méninges et lui a finalement peut-être trouvé une place. Hier, lors de la rencontre de Coupe d’Italie face à la Fiorentina, l’ancien meneur de jeu de Tottenham a été titularisé aux côtés d’Arturo Vidal et de Roberto Gagliardini, dans un rôle de milieu défensif.

Après la rencontre, remportée par les Nerazzurri (2-1), le technicien italien de l’Inter a déclaré qu’il comptait toujours sur Eriksen « En ce qui concerne Christian, comme je l’ai déjà dit, il montre une attitude positive et travaille très dur. Je veux qu’il endosse un rôle différent parce que nous n’avons pas d’alternative à (Marcelo) Brozovic. Nous aimerions continuer avec Christian. Nous voulons l’impliquer autant que possible .» Reste à savoir maintenant si le joueur formé à l’Ajax sera d’accord pour rester et pour continuer dans ce nouveau rôle, très différent de celui qu’il a connu auparavant en tant que numéro 10.