Italie, AS Rome : grosse inquiétude pour Leonardo Spinazzola

C'est l'une des sensations de l'Euro 2020 et l'un des éléments essentiels de la sélection italienne depuis le début du tournoi. Encore une fois étincelant contre la Belgique et crédité d'un 7 dans nos colonnes en quart de finale ce vendredi (2-1), Leonardo Spinazzola a été contraint de céder sa place après s'être fait mal tout seul dans sa course. L'homme de 28 ans a quitté la pelouse de l'Allianz Arena en pleurs, sur civière.

Des images toujours bouleversantes et que personne n'a envie de voir sur un terrain de football. D'après les premières informations de Sky Sport, le joueur de l'AS Roma a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Si cela venait à se confirmer, une telle blessure éloignerait des terrains Leonardo Spinazzola pour plusieurs mois. Un véritable coup dur pour le joueur, son club, mais aussi pour Roberto Mancini, qui devra probablement faire sans lui pour la fin de cet Euro 2020 avec la Squadra Azzura.