Chelsea : Frank Lampard affiche son soutien à Kepa

Acheté pour 80 millions d'euros à l'été 2018 par Chelsea, Kepa Arrizabalaga a vécu deux premières saisons compliquées, pas avares en critiques. À tel point que Willy Caballero l'avait devancé dans la hiérarchie en fin de saison dernière. Mais Frank Lampard semble vouloir repartir d'une feuille blanche cette année en offrant sa chance de briller au portier de 25 ans. Pour preuve, il était titulaire contre Brighton pour l'ouverture de la saison de Premier League.

Une victoire 3 buts à 1 des Blues et une performance correcte de la part de l'Espagnol. À la fin de la rencontre, son entraîneur a affiché son soutien aux micros de Sky Sports: « je suis très content avec Kepa. Sur le but qu'il prend, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire mieux mais j'ai vu un peu plus de confiance dans la façon dont il jouait. Kepa est là, il est notre gardien et je suis content de lui ». À voir si le début de saison va dissuader Chelsea de recruter un nouveau gardien, alors qu'Édouard Mendy est cité avec insistance.