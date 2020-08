Barça : le terrible constat de Quique Sétien

Le Barça a subi une véritable humiliation ce soir. Battue 8-2 en quart de finale de Ligue des Champions par le Bayern Munich, la formation catalane s'apprête à vivre une période de doutes, de troubles peut-être. Alors que Gerard Piqué a réclamé un grand coup de balai à l'intersaison, sitôt la rencontre terminée, Quique Sétien veut lui prendre un peu de temps pour analyser cette terrible défaite et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. L’entraîneur catalan, en première ligne après cette humiliation, sait que sa place est menacée, mais elle ne sera sans doute pas la seule.

«La vérité est que c'est une défaite extrêmement douloureuse. C’est beaucoup trop de buts. Il est vrai que beaucoup d'entre eux étaient probablement mérités. L'équipe a été débordée à de nombreuses reprises. La force de cette équipe nous a dépassés. Je ne suis ici que depuis huit mois. Quand Piqué fait une réflexion de la sorte et que cela vient de lui, c’est qu’il y a du vrai. La réalité est qu'il y a une énorme frustration. Il ne reste plus qu'à tirer des conclusions et à prendre des décisions. Je pense que tout est frais pour penser à continuer ou pas. La réalité est que cela ne dépend pas de moi. Nous devons y réfléchir posément, en tenant compte de la situation et de l'importance de cette humiliante et douloureuse défaite pour Barcelone» envoie le coach barcelonais.