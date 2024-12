Le PSG risque une double sanction pour Kylian Mbappé

Le PSG n’a pas oublié de souhaiter un bon anniversaire à Kylian Mbappé, jour de ses 26 ans, ce vendredi. Pour autant, le conflit entre le meilleur buteur de l’histoire du club et son ancien employeur est toujours d’actualité. Le Néo-Madrilène réclame toujours 55 M€ de salaires et de primes impayés datant de la fin de saison dernière. Son avocate, Delphine Verheyden, a d’ailleurs sollicité la FFF aujourd’hui d’après les informations de L’Equipe. À travers deux courriers, elle saisit la commission supérieure d’appel de la fédération puisque le PSG refuse toujours de verser la somme due, en dépit de la décision de la commission juridique de la LFP en date du 11 septembre dernier donnant raison au joueur. Cette décision avait d’ailleurs été confirmée par la commission paritaire d’appel de la LFP le 25 octobre. L’objectif est de faire constater à la FFF le non-respect de ces décisions par le PSG. Mais celui-ci estime que ces commissions n’ont aucun pouvoir dans cette affaire. Il avait même assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation des deux premières décisions favorables au clan Mbappé, ce que lui avait accordé la commission de discipline de la LFP. Le club ne se pliera qu’à une décision des Prud’hommes.

Dans le second courrier, l’avocate du Madrilène demande à la FFF les suites de sa requête en ce qui concerne la «validité de la licence UEFA Club, octroyée au club du Paris Saint Germain pour la saison 2024-2025». Le règlement de l’instance européenne prévoit en effet qu’un club dont les dettes sont reconnues auprès d’un joueur puisse perdre sa licence, indispensable pour disputer les coupes d’Europe. La FFF sert alors d’intermédiaire entre le club et l’UEFA. C’est par ce biais que le PSG pourrait être doublement sanctionné, si la commission supérieure d’appel de la FFF confirme les premières décisions de la LFP. Il y aurait d’abord une condamnation à l’échelon national puis au niveau continental si l’UEFA choisit de se saisir du dossier et qu’elle estime que le club parisien est condamnable. Ce litige promet de durer encore plusieurs mois.