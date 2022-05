Cagliari-Inter : les compositions officielles

L'Inter n'a plus le droit à l'erreur. Si les troupes de Simone Inzaghi ne l'emportent pas à Cagliari, le rival de l'AC Milan sera sacré champion d'Italie dès ce soir. Le déplacement des Nerazzurri sur la pelouse de la Sardegna Arena sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Cagliari joue sa vie. Dix-huitième, le club sarde doit l'emporter pour sortir de la zone rouge et garder son destin en main, alors qu'il ne restera plus qu'une journée à disputer. 3-5-2 aligné par Alessandro Agostini, avec Joao Pedro et Leonardo Pavoletti aux avant-postes. En face, l'Inter se présente dans le même dispositif, avec Dzeko et Lautaro devant.

Les compositions d'équipes :

Cagliari : Cragno - Ceppitelli, Altare, Lykogiannis - Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert - Joao Pedro, Pavoletti

Inter : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martínez