La folle proposition de l'Inter pour garder Lautaro Martinez, la presse anglaise allume Mason Greenwood et Phil Foden après leur frasque

L'Europe se réjouit du retour de Messi sur les terrains

C'est comme si la presse européenne n'arrivait pas à tourner la page du feuilleton Lionel Messi. Alors que l'Argentin a indiqué il y a quelques jours qu'il restait une saison de plus au FC Barcelone, il fait encore la une de plusieurs journaux ce mardi matin. En Catalogne et en Espagne notamment où Sport lui souhaite «la bienvenue à la maison», car Messi reprenait hier l'entraînement avec son club de toujours. Il s'est aussi entretenu avec Ronald Koeman qui lui a demandé une implication totale cette saison. Pour L'Esportiu, «c'est comme si c'était hier» et que tout était revenu à la normale. As de son côté souligne que ce retour lance «l'année 17» de Messi au FC Barcelone. Une 17e saison qui s'annonce mouvementée. En Angleterre aussi, The Independent salue «le retour du Roi». Pendant que le Corriere dello sport pense que La Pulga, qui a repris l'entraînement, a encore la tête à Manchester City et pense à Pep Guardiola, qui'il pensait pouvoir rejoindre ce mois-ci.

L'Inter propose un salaire fou à Lautaro Martinez

Ça ne bouge plus depuis des semaines et le dossier Lautaro Martinez au FC Barcelone s'embourbe. Il est tellement à l'arrêt que ces dernières semaines, on nous informait que c'est Memphis Depay qui tiendrait désormais la corde pour rejoindre le FC Barcelone. Et l'Inter aurait repris le dessus afin de garder son attaquant argentin. Et pour cela, la Gazzetta dello sport nous apprend ce matin qu'une folle proposition de prolongation de contrat et une forte revalorisation salariale est prête du côté des Lombards pour le joueur de 23 ans. Celle-ci serait de 5 ans et un nouveau salaire de 6 M€ par an l'attendrait sur le bureau des dirigeants intéristes. Il passerait ainsi de 2,6 M€ à 6 M€ par saison. Une folie, mais aussi une récompense pour Lautaro après sa folle saison.

Greenwood et Foden prennent cher en Angleterre

Une polémique de plus en ce mois de septembre pour la sélection anglaise ! Après Harry Maguire et sa condamnation pour un refus d'obtempérer en Grèce, voilà Mason Greenwood et Phil Foden, qui honoraient leur première sélection en Islande, au centre de l'attention médiatique. Les deux jeunes joueurs ont fêté leur première cape en ramenant deux femmes dans leur chambre d'hôtel samedi soir et malheureusement pour eux des images ont fuité sur les réseaux sociaux. Ils ont été exclus de la sélection et désormais c'est le tribunal public, via les tabloïds, qui se charge de leur rappeler leur faute. Ce matin, le Daily Express, le Daily Mirror ou encore le Daily Star ne sont pas tendres, les traitant «d'idiots», de «garçons stupides» ou faisant référence au film Dumb and Dumber, comédie dans laquelle les deux personnages principaux ne sont pas réputés pour être des lumières.