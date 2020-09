OL : le Barça accélère pour Memphis Depay

Depuis l'arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone, on s'attend à tourner une page. Lionel Messi a presque failli quitter le navire tandis que Luis Suarez (Juventus ?) et Arturo Vidal (Inter ?) vont aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, poussés vers la sortie. Mais c'est du côté des arrivées qu'il faut regarder de plus près puisque l'ancien sélectionneur des Pays-Bas compte bien imposer sa patte.

En effet, il pourrait à nouveau y avoir une colonie néerlandaise en Catalogne. Pour le milieu de terrain, Koeman aimerait beaucoup recruter le joueur de Liverpool Georginio Wijnaldum. Concernant le remplaçant de Luis Suarez au poste d'avant-centre, le coach batave veut absolument récupérer Memphis Depay, l'avant-centre de l'OL auteur d'une entrée fracassante en Ligue 1 cette saison avec un triplé contre Dijon.

Le Barça va dégainer une offre

Pour son attaquant, en fin de contrat dans une année, l'Olympique Lyonnais demande 30 millions d'euros. Une somme relativement honnête. Ce mardi matin, Mundo Deportivo et Sky Italia expliquent en choeur que les Blaugranas ont décidé d'accélérer dans ce dossier, voulant offrir à leur nouveau technicien un effectif assez rapidement. Chez les Transalpins, on continue de penser que Samuel Umtiti sera de l'affaire, malgré les déclarations de Rudi Garcia.

De l'autre côté des Pyrénées, en revanche, on explique que l'option d'un transfert avec le défenseur français dans l'offre est abandonnée, mais que les pensionnaires du Camp Nou ne devraient pas tarder à formuler leur première offre. Memphis Depay, 26 ans, pourrait donc connaître un nouveau très grand club, après Manchester United, assez rapidement. Pour son plus grand bonheur, on imagine.