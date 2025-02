Le clan Alphonso Davies explique pourquoi il a recalé le Real Madrid

Pendant de longs mois, les supporters du Real Madrid et les journalistes couvrant l’actualité des Merengues étaient convaincus qu’Alphonso Davies allait débarquer à Madrid cet été. Un accord entre le latéral canadien et le club de la capitale espagnole avait ainsi été annoncé par la presse, à plusieurs reprises même, et tout le monde en Espagne était convaincu qu’il allait venir renforcer la défense de Carlo Ancelotti. Surtout que son arrivée, en plus d’être gratuite, répondait à un vrai besoin puisque Ferland Mendy ne convainc pas tout le monde à Madrid.

Mais, il y a quelques semaines, la presse allemande a commencé à parler d’un rapprochement entre l’ancien des Whitecaps de Vancouver et le géant bavarois, qui s’est concrétisé par la signature de son nouveau contrat avec le Bayern en début de semaine. Nedal Huoseh, l’agent du joueur, est revenu sur les coulisses des derniers mois dans un entretien accordé au média Winwin.

Le choix de la stabilité

« Il y a toujours eu des conversations avec plusieurs clubs, et le Real Madrid en faisait partie. Mais au final, nous n’avons pas trouvé d’accord avec aucun club, nous avons laissé la porte ouverte pour que le joueur évalue toutes ses options. Le Real Madrid était une option sérieuse et on a parlé avec eux, comme avec d’autres clubs, mais il fallait prendre une décision et c’était de rester au Bayern Munich. Tout en respectant le Real Madrid, qui est un club énorme et c’est toujours un honneur pour un joueur de recevoir une offre d’un tel club, comme du Bayern ou de gros clubs de Premier League », a-t-il d’abord lancé.

« Il fallait prendre une décision, ce ne fut pas facile, car on ne savait pas ce qui se passerait avec le Bayern. On a laissé toutes les options sur la table. Certains clubs ont demandé à ce que les négociations restent privées, et on a respecté ça. En Angleterre il y a eu deux ou trois clubs intéressés, comme en Espagne. Cinq clubs ont montré un vrai intérêt pour le recruter. […] Avec le Real Madrid, on a eu des conversations en janvier. Changer de club constamment peut porter préjudice à la carrière de joueur. Parfois, la stabilité peut être le meilleur choix », a conclu l’agent, qui a aussi expliqué que l’Arabie saoudite était venue aux nouvelles, mais que ça n’intéressait pas le joueur. Le message est passé.