AS Monaco - PSG : les compositions officielles

Au moins une équipe française verra les huitièmes de finale. Dans le cadre des barrages, l’AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain ce mardi soir au Stade Louis II pour la première manche entre les deux clubs de l’hexagone. Les joueurs du Rocher ont lutté jusqu’à la dernière journée pour obtenir leur place dans les 24 et se qualifier pour cette phase finale (21èmes) tandis que les Parisiens, proches de finir dans le top 8 synonyme de pass direct pour les huitièmes, ont connu une fin de phase de ligue compliquée avec aucun succès lors de leurs trois derniers matches et ont finalement terminé 11èmes. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Sébastien Pocognoli fait face à une pluie de blessures avec les absences de Dier, Fati, Hradecky, Kehrer, Mawissa, Minamino, Ouattara, Pogba et Salisu. L’entraîneur belge aligne donc un 4-2-3-1 avec quasiment le même onze que face à Nantes ce week-end. Seul Teze remplace Kehrer, malade, en défense centrale. Le Néerlandais est accompagné de Faes pour la charnière centrale tandis que Vanderson et Caio Henrique sont les latéraux. Camara et Zakaria forment le double-pivot tandis que Akliouche, Golovin et Adingra sont placés en soutien de Balogun, seul en pointe. Luis Enrique, privé de Mayulu, Ndjantou et Fabian Ruiz, aligne un 4-3-3 sans grande surprise. Safonov enchaîne dans les buts derrière une défense très classique avec Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha est la sentinelle tandis que Zaïre-Emery et Joao Neves sont les relayeurs. Enfin, Démbélé, pourtant annoncé incertain pendant un moment, est titulaire en faux neuf avec Barcola à gauche et Kvaratskhelia à droite. Doué débute donc sur le banc.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Köhn - Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Adingra - Balogun

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

