Lorient : Régis Le Bris comprend les départs de Terem Moffi et Dango Ouattara

45 M€ : c’est la somme récupérée par le FC Lorient - hors bonus - sur les ventes de Dango Ouattara et Terem Moffi cet hiver, respectivement partis à Bournemouth et Nice. Un montant colossal qui a permis au club breton de renforcer son effectif, alors que la possibilité de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine existe toujours. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’entraîneur lorientais Régis Le Bris a réagi aux départs de ses deux cadres.

«On a récolté les fruits de ce qui a été construit dans la durée, et c’est une réussite pour l’ensemble du club. Cela a permis de mettre en valeur certains joueurs qui ont franchi un cap très important. Ce n’est jamais un super moment de perdre des joueurs en hiver, mais les circonstances ont été posées pour que cela se déroule ainsi, a confié le technicien de 47 ans. Ce sont des transferts difficiles à refuser pour une structure comme la nôtre. Notre club a besoin de vendre pour continuer à grandir. On connaît les règles du jeu. Donc je ne vais pas crier au loup, je comprends la logique d’entreprise, j’y ai participé quand j’étais au centre de formation, et c’est encore le cas en tant que coach pro.» Un mercato finalement réussi pour le club du Morbihan, qui a su trouver les arguments pour attirer des joueurs comme Bamba Dieng, Romain Faivre ou encore Jean-Victor Makengo.

