Nabil Bentaleb prolonge au LOSC !

C’est officiel. Ce jeudi soir, le LOSC a annoncé la prolongation de Nabil Bentaleb jusqu’en juin 2028. «Enfant de Lille et du LOSC, formé au Club et revenu en 2023, Nabil Bentaleb renouvelle aujourd’hui son engagement chez les Dogues. Le milieu de terrain international algérien (31 ans), qui vient de participer à la dernière Coupe du Monde 2026, a paraphé un nouveau contrat avec le LOSC jusqu’en 2028», indique le communiqué lillois.

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𝑳’𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆 𝑵𝒂𝒃𝒊𝒍 🔛👊

⁰Tu es Dogue et tu le restes ❤️🤍⁰⁰@NBFootball pic.twitter.com/pSdnD0O8yo — LOSC (@losclive) July 30, 2026

«Je suis super content de poursuivre mon aventure au LOSC. C’était très important pour moi de continuer ici. Avec le club et le président, nos objectifs sont alignés, on a à cœur de réaliser de belles choses. Rester à Lille s’inscrit pour moi dans une certaine logique, avec ce club qui m’a donné cette opportunité de continuer à jouer au football. J’en suis très fier. J’ai hâte de retrouver le groupe, de commencer avec ce nouveau staff. J’ai des fourmis dans les jambes», a de son côté précisé le joueur de 31 ans.