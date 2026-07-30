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Monaco prête encore Lucas Michal

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Michal avec l'Equipe de France U20 @Maxppp

Nouveau prêt pour Lucas Michal. L’AS Monaco a annoncé le départ de son joueur au Cercle Bruges, club partenaire. L’attaquant de 21 ans, qui s’était notamment illustré lors de la Coupe du Monde U20 à l’automne dernier (5 buts), avait déjà été prêté à Metz en seconde partie de saison dernière (9 matchs de L1, 0 but). Il aura une nouvelle occasion de lancer sa carrière chez les professionnels, cette fois en Belgique.

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«L’AS Monaco annonce le prêt de son attaquant international Espoirs français Lucas Michal (21 ans) au Cercle Bruges pour la saison 2026-2027. Formé à l’Academy, Lucas Michal, prêté au FC Metz lors de la seconde partie de la saison dernière où il a disputé neuf rencontres en Ligue 1, connaîtra cette saison une nouvelle expérience au Cercle Bruges, club cousin de l’AS Monaco, pensionnaire de Jupiler Pro League», indique l’ASM. Michal retrouvera son coéquipier Valy Konaté, de nouveau prêté au Cercle Bruges par Monaco cette saison.

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