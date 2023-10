Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi et Joan Laporta se sont évités

Il y avait du beau monde lundi soir à Paris, mais c’est encore une fois Lionel Messi qui a fait parler de lui. Le meneur de jeu de l’Inter Miami a en effet remporté son 8ème Ballon d’Or en carrière, grâce notamment à ses performances remarquées lors du Mondial 2022 au Qatar. Si l’Argentin ne devrait pas présenter son trophée individuel au Parc des Princes malgré sa saison au PSG l’an dernier, la Pulga a également snobé un visage bien connu du FC Barcelone.

El Chiringuito rapporte que Lionel Messi et Joan Laporta se sont évités durant toute la soirée. Des révélations peu surprenantes quand on se penche sur les circonstances du départ de l’Argentin du Barça en 2021. À l’époque, le génie de Rosario avait été forcé de quitter la Catalogne et même si un retour avait vite été envisagé, c’est finalement vers la Major League Soccer que Messi s’était tourné. Nul doute que la Pulga doit encore l’avoir mauvaise envers son ancien président.