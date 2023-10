PSG : Lionel Messi ne passera pas par le Parc des Princes

Et de 8. Lundi soir, à Paris, Lionel Messi a remporté son 8ème Ballon d’Or et très probablement le dernier de sa longue carrière. Si le génie argentin ne compte pas raccrocher les crampons, il semble difficile de l’imaginer réussir de nouveau à soulever cette distinction dans les années à venir. La Pulga peut en tout cas être fier de ce prix, qu’il doit en grande - voire unique - partie à sa victoire lors de la Coupe du Monde au Qatar fin 2022.

La suite après cette publicité

Et justement. Lionel Messi, qui a effectué la saison complète au Paris Saint-Germain, n’a pas l’air déterminé à présenter son Ballon d’Or au Parc des Princes, devant ses anciens supporters. «Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc», souffle-t-il en souriant après la cérémonie. «Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons. J’ai vécu deux années à Paris et j’y ai de très bons amis, j’ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et cela leur a beaucoup coûté de quitter Paris parce qu’ils ne voulaient pas encore déménager et qu’ils voulaient rester dans leur école et avec leurs amis», ajoute Lionel Messi, désormais bien installé à l’Inter Miami, loin de la capitale française.