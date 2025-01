Mbappé vole la vedette à Vinicius Jr, l’offre de Liverpool à Ibrahima Konaté

Vinicius Jr vers la sortie ?

En Espagne, la presse reste encore sous le choc de la dernière performance de Mbappé. Marca constate que Mbappé est revenu au top. AS va plus loin et décrit Mbappé comme le patron de cette équipe, qui, avec ses 12 buts en Liga, se rapproche de Lewandowski au classement des meilleurs buteurs. De quoi ouvrir le débat sur l’absence de Vinicius pour Mundo Deportivo. Le journal explique que l’on assiste peut-être à un changement dans la hiérarchie. Sport pousse encore le résonnement plus loin et explique que l’absence de Vinicius prouve bien que le Real n’a pas besoin de lui, même s’il venait à partir en Arabie saoudite. La faute en partie à son comportement provocateur qui agace souvent.

Konaté jette le flou sur son avenir

A Liverpool, le club est en mode opération prolongation. Vous le savez, Salah, Alexander-Arnold et van Dijk sont en fin de contrat, pour ne citer qu’eux. Pour éviter de se retrouver dans une situation similaire, les Reds veulent sécuriser Ibrahima Konaté. Interrogé sur son avenir, le Français a confirmé qu’on lui avait proposé une offre de prolongation, sans donner plus de détail sur la durée, le montant et s’il a déjà signé ou non. Il lui reste encore 18 mois de contrat, mais préfère dans l’immédiat se concentrer sur ses performances, comme le rapporte le Daily Star. De là à voir un indice sur un potentiel départ ? Une chose est sûre, les prétendants seraient nombreux…

Le PSG a snobé Haaland

Demain aura lieu le choc tant attendu entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions. Un match capital pour les deux équipes. En marge de cette rencontre, Le Parisien révèle une petite anecdote croustillante. Erling Haaland, qui a récemment prolongé jusqu’en 2034 avec Manchester City, aurait pu signer à Paris en 2020. Le média français révèle que Nasser Al-Khelaïfi est tombé sous le charme du Cyborg, lors de la double confrontation entre Paris et le BVB en Ligue des champions. Les discussions s’étaient bien passé entre lui et le PSG, qui avait transmis une offre. Sauf que l’arrivée de Lionel Messi a changé la donne. Le club de la capitale n’avait plus les moyens.