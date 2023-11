Mercato Strasbourg : deux clubs viennent aux nouvelles pour Habib Diarra !

Véritable révélation l’an passé de Ligue 1 avec Strasbourg, Habib Diarra était programmé pour quitter l’Alsace l’été dernier. Oui, mais voilà, entre temps, le consortium d’investisseurs BlueCo, emmené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly, et déjà propriétaire de Chelsea a racheté le RCSA. Résultat, le jeune milieu de terrain dont la cote avait explosé en fin de saison était resté à Strasbourg malgré plusieurs offensives du RC Lens et de plusieurs clubs anglais qui souhaitaient ardemment le recruter.

La suite après cette publicité

Un joli coup sur le moment pour le club coaché par Patrick Vieira qui ne pouvait que se réjouir de conserver l’une des plus belles promesses du football français. Mais à l’instar de son club formateur, cette saison 2023-24 est bien plus compliquée à aborder. Entre projet de jeu difficile à mettre en place, un recrutement estival prolifique, mais très jeune et des résultats en berne, difficile pour Habib Diarra de trouver sa place surtout après cette intersaison très agitée. « Être avec l’Équipe de France, ça m’a permis de respirer un peu, même si je ne cache pas que je me sens très bien à Strasbourg, dans le groupe et le club tout est nickel. Après, il y avait beaucoup d’histoires autour de moi et c’est vrai que ça m’a perturbé. C’est la première fois que je vis ça et s’il y en a des prochaines, je saurai comment gérer. Ça fait partie du métier, je découvre cette facette et maintenant je suis à 100 % avec le club », expliquait-il début septembre.

À lire

Eric Di Meco fracasse le niveau de Lens-OM

Le RC Lens n’a pas oublié Habib Diarra

D’autant que quand les adducteurs s’y mettent, cela rend tout plus compliqué. Joueur apprécié par Thierry Henry, qui lui a fait confiance lors des derniers matches, Diarra (19 ans) n’a pas été appelé lors du dernier rassemblement du fait de son état physique précaire. Un début de saison contrarié qui donne envie à plusieurs clubs de revenir prendre la température au sujet du numéro 19 strasbourgeois qui a disputé 9 matches pour un but en Ligue 1 cette saison.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le RC Lens est revenu aux nouvelles. Le club artésien, pas vraiment satisfait de son milieu de terrain malgré la superbe intégration de Nampalys Mendy et l’éclosion remarquée du jeune Neil El Aynaoui, n’a pas oublié Diarra et a tâté le terrain pour cet hiver. Mais le RCL, qui s’active également en coulisse pour dénicher un attaquant en janvier, n’est pas le seul sur le dossier puisque Nottingham Forest s’est lui aussi manifesté.

Pas de quoi émouvoir l’international U21 tricolore qui a balayé toute velléité de départ cet hiver de Strasbourg. Habib Diarra, qui va pouvoir profiter de cette trêve internationale pour se refaire une santé, souhaite absolument confirmer avec son club formateur sa saison 2022-23 réussie. Si tel est le cas, l’heure sera peut-être venue durant l’été 2024 d’aller voir ailleurs…